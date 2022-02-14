В последнее время "красных дьяволов" лихорадит, команда демонстрирует не лучшие результаты, а часть игроков недовольна коучем. Роналду входит в эту когорту, утверждает AS .

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Недавно Рангник заявил, что ожидает от Криша больше забитых мячей. Эти слова лишь усилили гнев португальца, который очень сомневается в квалификации специалиста. Теперь между ними обоими еще больше пропасть.

Несмотря на это, 37-летний форвард, присоединившийся летом к Манчестеру, не собирается покидать команду. Он будет ждать конца сезона, чтобы посмотреть, кто возглавит коллектив.

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