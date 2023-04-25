Аль-Наср спорил с Аль-Вахдой за выход в финал Королевского кубка чемпионов. Команда Роналду потерпела поражение, пропустив всего один гол. Криштиану с партнерами пытались отыграться, но ни один из 24 ударов так и не достиг цели.

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Когда арбитр дал свисток об окончании первого тайма, Криштиану пошел к тренерской скамье Аль-Насра, и выразил весь свой гнев в адрес запасных игроков и наставника – 49-летнего хорвата Динко Еличича, исполняющего функции главного тренера после увольнения Руди Гарсии.

После финального свистка португалец был очень расстроен и даже присел у кромки поля, но быстро пришел в себя. Отчаяние Криштиану можно понять, поскольку его команда занимает лишь второе место в турнирной таблице чемпионата. Аль-Наср отстает от лидера на три пункта, но у Аль-Иттихада еще в запасе.

К слову, соперник Роналду только раз проиграл в этом сезоне, а сам португалец три матча подряд не отличается результативными действиями.

Cristiano Ronaldo fumes at his own bench as Al-Nassr go in behind at half-time pic.twitter.com/gC3nzkgTzR — Sky Sports (@SkySports) April 24, 2023

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