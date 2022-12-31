Звездный португалец не просто так решил провести часть вынужденного отпуска в Мадриде, утверждает Marca.

Роналду припомнили высокомерные слова 7-летней давности: "Не вижу себя в США, Катаре или Дубае"

Роналду расторг контракт с МЮ еще 22 ноября, хотя не имел на руках предложений от других европейских клубов. Нападающий надеялся ярко провести чемпионат мира, завоевав симпатию кого-то из грандов. Этот план провалился, поскольку в Катаре Роналду забил всего один гол с пенальти и даже выпал из основы сборной Португалии.

Реальные переговоры снова вел только Аль-Наср, и тогда Криш в отчаянии улетел в Мадрид. 37-летний форвард специально тренировался именно на базе Реала, давая прозрачные намеки мадридскому клубу. Впрочем, "сливочные" даже не рассматривали возвращение своего бывшего лидера. Роналду смирился с неизбежным и 30 декабря подписал контракт с Аль-Насром на 2,5 года.

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