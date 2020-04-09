Роналду провел тренировку на родной Мадейре

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду потренировался на стадионе в Фуншале – главном городе автономного региона Мадейры.

Фотографии с тренировки звездного португальца опубликовало издание Diario de Noticias Madeira.

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Из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, Роналду вынужден заниматься индивидуально на родине. В четверг он потренировался на 5-тысячном стадионе фуншальского Насьоналя. На Мадейре Роналду находится вместе с семьей с 9 марта, но на следующей неделе он собирается вернуться в Италию.

К слову, в нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча в Серии А, в которых забил 21 мяч.