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Роналду провел тренировку на родной Мадейре

16:23 56 Читати українською
Роналду провел тренировку на родной Мадейре
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду потренировался на стадионе в Фуншале – главном городе автономного региона Мадейры.

Фотографии с тренировки звездного португальца опубликовало издание Diario de Noticias Madeira.

Роналду заставляет любимую тренироваться под дождем и хвастается этим в сети

Из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, Роналду вынужден заниматься индивидуально на родине. В четверг он потренировался на 5-тысячном стадионе фуншальского Насьоналя. На Мадейре Роналду находится вместе с семьей с 9 марта, но на следующей неделе он собирается вернуться в Италию.

К слову, в нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча в Серии А, в которых забил 21 мяч.

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Насьонал Насьонал Италия Португалия
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