"Это был мой первый день рождения в Реале. Ко мне приехали несколько друзей, среди которых Марсело и Пепе. Они всегда водились с Криштиану. Я пригласил и его, но предварительно спросил, не едет ли он домой сразу после тренировки. Я подумал, что он не приедет ко мне, но он прислал сообщение и заверил, что будет.

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Роналду просто завалился в дом, а потом пил пиво вместе с моими друзьями во дворе. Так просто и обыденно. Признаюсь, меня это несколько удивило. На поле он всегда выигрывал, был полностью сосредоточен на работе. Но за пределами поля он был совсем другим человеком", – цитирует Ди Марию Marca.

Напомним, аргентинец провел в Реале 4 года (2010-2014), в течение которых выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и 2 Кубка Испании.

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