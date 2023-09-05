Криштиану Роналду не верит, что в будущем сборная Португалии выиграет чемпионат мира.

YouTube-канал Binance записал "допрос" Криштиану Роналду на полиграфе. Ведущий потребовал, чтобы португалец отвечал на вопросы только "да" или "нет", но несколько раз Роналду не сдержался и ответил более развернуто.

Саудовская Аравия: Роналду оформил гол + 2 ассиста, волевая победа Джеррарда, лидер потерпел эпичное фиаско

В частности, после вопроса "Ты гуглил своё имя?" Роналду ответил: "Да, и очень много раз". Такой же ответ Криштиану дал на вопрос о том, употреблял ли он фаст-фуд.

Роналду дал ответ "да" на вопрос о том, выиграет ли Португалия чемпионат мира, однако детектор показал, что форвард соврал – судя по всему, сам Криштиану не верит в такую возможность.

Также Роналду ответил утвердительно на вопрос о том, является ли он лучшим бомбардиром всех времён. Настолько он в этом уверен.