Манкунианцы уже объявили о достижении договоренности по трансферу Роналду из туринского Ювентуса.

"Король повернувся додому": футбольні легенди і зірки спорту вітають камбек Роналду, урок для опальних фанів Ман Юнайтед

Португалец прибудет в Манчестер после паузы на матчи сборных, но уже прошел медобследование для своего нового клуба, сообщает Sky Sports. Отмечается, что все детали перехода должны быть согласованы к вечеру вторника, чтобы успеть зарегистрировать трансфер.

Заметим, что подобная практика не новая для Манчестер Юнайтед. Похожим образом подписали и Рафаэля Варана. Клуб сначала объявил о приходе француза и только через некоторое время закрыл все необходимые формальности.

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