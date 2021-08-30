Роналду прошел медосмотр перед возвращением в Манчестер Юнайтед
Португальский нападающий Криштиану Роналду решает формальности для окончательного перехода в Манчестер Юнайтед.
Манкунианцы уже объявили о достижении договоренности по трансферу Роналду из туринского Ювентуса.
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Португалец прибудет в Манчестер после паузы на матчи сборных, но уже прошел медобследование для своего нового клуба, сообщает Sky Sports. Отмечается, что все детали перехода должны быть согласованы к вечеру вторника, чтобы успеть зарегистрировать трансфер.
Заметим, что подобная практика не новая для Манчестер Юнайтед. Похожим образом подписали и Рафаэля Варана. Клуб сначала объявил о приходе француза и только через некоторое время закрыл все необходимые формальности.
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