Роналду пропустит товарищеский матч Ювентуса из-за травмы

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил незначительное повреждение.

Португалец испытывает дискомфорт в левом бедре, сообщает пресс-служба туринского клуба.

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По этой причине 34-летний форвард пропустит ближайший тренировочный матч Ювентуса. Также Роналду будет заниматься по индивидуальной программе в течение ближайших нескольких дней.

В прошлом сезоне Роналду сыграл 31 матч в чемпионате Италии, в которых стал автором 21 гола, а также отдал 8 результативных передач.

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