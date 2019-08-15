Роналду пропустит товарищеский матч Ювентуса из-за травмы

Украина — 14 авг 2646
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Кто станет новым тренером Динамо после того, как Хацкевича отправили в отставку – широкий список кандидатов
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Бетис подписал Иглесиаса – потенциальный соперник Зари в ЛЕ потерял своего лучшего бомбардираИспания — 14 авг 115
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"Ходил небритый, в потертых джинсах, опаздывал на тренировку": почему стоит прочитать бестселлер о Юргене КлоппеОвертайм — 14 авг 411
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"Динамо привчило мене до невдач". Легендарний "динамівець" – про відставку Хацкевича, слабкий склад і повну зневіруЛига чемпионов — 14 авг 2252
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Хацкевич и Динамо снова пролетели мимо ЛЧ – кто виноват в 3-м подряд фиаско и оправданна ли отставка?Лига чемпионов — 14 авг 592