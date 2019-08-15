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Роналду пропустит товарищеский матч Ювентуса из-за травмы

01:10 8 Читати українською
Роналду пропустит товарищеский матч Ювентуса из-за травмы
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил незначительное повреждение.

Португалец испытывает дискомфорт в левом бедре, сообщает пресс-служба туринского клуба.

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По этой причине 34-летний форвард пропустит ближайший тренировочный матч Ювентуса. Также Роналду будет заниматься по индивидуальной программе в течение ближайших нескольких дней.

В прошлом сезоне Роналду сыграл 31 матч в чемпионате Италии, в которых стал автором 21 гола, а также отдал 8 результативных передач.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
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