Португальский нападающий не сыграет против Беневенто, утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Роналду повторил "домашний" рекорд Месси в Лиге чемпионов

Наставник "Старой синьоры" Андреа Пирло решил предоставить Роналду отдых. Опытный форвард в ноябре провел 8 матчей в составе Юве и национальной команды. Относительно участия Роналду в матче Лиги чемпионов против Динамо на следующей неделе пока информации нет. Зато против Беневенто появится Леонардо Бонуччи. Центрбек залечил мышечную травму.

Матч Беневенто – Ювентус состоится в субботу, 28 ноября. Начало поединка в 19:00.

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