Роналду пропустит много матчей Аль-Насра в следующем сезоне – известна причина
Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду согласился существенно уменьшить свое игровое время.
Игровое время капитана "рыцарей Неджда" в следующей кампании урежут примерно на 25%, утверждает саудовский журналист Фалах Аль-Кахтани.
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Роналду поговорил с Жорже Жезушем, который вскоре должен возглавить Аль-Наср. Оба португальца сошлись во мнении, что 40-летнему Кришу следует беречь себя и порой пропускать менее важные матчи, как это уже бывало в прошлом сезоне. Легендарный форвард хочет избежать травм и подойти в как можно лучшей форме к ЧМ-2026.
Правда, Роналду придется пожертвовать некоторыми возможностями приближения к отметке в 1000 голов за карьеру. Сейчас португалец имеет 938 точных ударов за сборную и клубы.