Игровое время капитана "рыцарей Неджда" в следующей кампании урежут примерно на 25%, утверждает саудовский журналист Фалах Аль-Кахтани.

Звезда Реала не перейдет к Роналду – раскрыто ключевое препятствие на пути к партнерству с легендой

Роналду поговорил с Жорже Жезушем, который вскоре должен возглавить Аль-Наср. Оба португальца сошлись во мнении, что 40-летнему Кришу следует беречь себя и порой пропускать менее важные матчи, как это уже бывало в прошлом сезоне. Легендарный форвард хочет избежать травм и подойти в как можно лучшей форме к ЧМ-2026.

Правда, Роналду придется пожертвовать некоторыми возможностями приближения к отметке в 1000 голов за карьеру. Сейчас португалец имеет 938 точных ударов за сборную и клубы.

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