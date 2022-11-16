Роналду пропустит матч с Нигерией по неожиданной причине
20:33 - Читати українською
Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за гастрита.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит ближайший товарищеский матч своей команды с Нигерией из-за гастрита. Об этом сообщил главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш.
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"К завтрашнему матчу Роналду не будет готов, он отдыхает. Как вы знаете, гастрит очень сильно ослабляет игроков физически", – приводит Mais Futebol слова Сантуша.
Матч между Португалией и Нигерией состоится в четверг, 17 ноября.
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