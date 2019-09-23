Роналду пропустит ближайший матч Ювентуса из-за травмы

Ювентусу придется обходиться без своей главной звезды Криштиану Роналду в завтрашнем матче Серии А против Брешии.

Португалец не попал в заявку на матч 5 тура Серии А. Скорее всего, у бомбардира туринцев обнаружили повреждения.

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После игры с Вероной у Роналду возникли проблемы с приводящей мышцей бедра, поэтому тренерский штаб Ювентуса не хочет рисковать здоровьем своего лидера. Ранее наставник команды Маурицио Сарри подтвердил, что Роналду не сыграет против Брешии. Следует отметить, что 34-летний нападающий пока не пропустил ни одной игры Ювентуса в текущем сезоне.

Напомним, именно Роналду принес Ювентусу победу над Вероной, уверенно реализовав пенальти на 49-й минуте поединка.

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