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Роналду пропустит ближайший матч Ювентуса из-за травмы

20:05 8 Читати українською
Роналду пропустит ближайший матч Ювентуса из-за травмы
Криштиану Роналду / Reuters

Ювентусу придется обходиться без своей главной звезды Криштиану Роналду в завтрашнем матче Серии А против Брешии.

 

Португалец не попал в заявку на матч 5 тура Серии А. Скорее всего, у бомбардира туринцев обнаружили повреждения.

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После игры с Вероной у Роналду возникли проблемы с приводящей мышцей бедра, поэтому тренерский штаб Ювентуса не хочет рисковать здоровьем своего лидера. Ранее наставник команды Маурицио Сарри подтвердил, что Роналду не сыграет против Брешии. Следует отметить, что 34-летний нападающий пока не пропустил ни одной игры Ювентуса в текущем сезоне.

Напомним, именно Роналду принес Ювентусу победу над Вероной, уверенно реализовав пенальти на 49-й минуте поединка.

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Италия Брешия - Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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