Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду имел другие дела после провального поединка 35-го тура Серии А против Милана.

Португалец должен был участвовать в восстановительных занятиях и тренировке 10 мая, однако вместо этого отправился на фабрику Ferrari, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

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Отмечается, что вместе с Роналду завод посетили президент Ювентуса Андреа Аньелли и председатель совета директоров Джон Елканн. Как утверждает Calciomercato, Криштиану приобрел себе новый автомобиль.

К слову, Роналду провел в текущем сезоне 41 матч в составе Ювентуса, записав в свой актив 34 гола и 4 ассиста. Интересно, что за день до посещения завода Ferrari туринцы были разбиты Миланом (0:3).

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