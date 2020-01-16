Роналду пропустил матч против Удинезе из-за болезни

Стало известно, почему форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду не принял участия в избиении Удинезе (4:0) в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Португальский нападающий не сыграл против фриульцев из-за болезни, сообщает официальный твиттер Ювентуса.

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Роналду заболел синуситом – это воспаление слизистой оболочки околоносовых воздушных пазух. Из-за этого заболевания 5-кратный "Золотого мяча" пропустил кубковый поединок против Удинезе. Правда, "Старая синьора" справилась с фриульцами и без его помощи, уверенно одолев гостей.

Следующий матч Юве сыграет против Пармы в рамках итальянского чемпионата. Этот поединок состоится 19 января в Турине.

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