Звездный португалец не попал даже в заявку на матч 4 тура азиатской ЛЧ против Аль-Духайля. Главному тренеру Луишу Каштру пришлось аргументировать свое решение.

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"Криштиану Роналду не сыграет с Аль-Духайлем, потому что он устал из-за большого количества матчей подряд. Я знаю, что есть много желающих увидеть его, но ему нужно отдохнуть. Он не готов, но у нас много других звезд. Это не я решил игнорировать легенду Криштиану, так диктуют его возможности. 48 часов назад он сыграл один матч, до этого было 120 минут в другом", – приводит слова Каштру Goal.

Добавим, что в составе Аль-Духайля также есть громкие имена – полузащитник Филиппе Коутиньо, тренер Кристоф Гальтье. Предыдущий матч с Аль-Насром завершился перестрелкой 4:3, а Роналду оформил 2+1. Нынешняя встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

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