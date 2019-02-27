Роналду пройдет медобследование – форвард травмировал лодыжку

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду нуждается в детальном осмотре врачей.

Медицинский штаб Ювентуса проведет обследование Криштиану Роналду, сообщает официальный сайт клуба.

Бензема: После ухода Роналду я играю первую скрипку

34-летний португалец получил травмку в матче 25-го тура Серии А против Болоньи (1:0). Звездный форвард испытывает дискомфорт в лодыжке, поэтому последнюю тренировку провел по индивидуальной программе.

Ближайший матч Ювентус проведет 3 марта в рамках чемпионата Италии на выезде против Наполи. Участие Криштиану в поединке остается под вопросом.

В текущем сезоне Серии А Роналду провел 25 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 10-ю ассистами.

5 причин відродження Атлетіко, або Чому Кріштіану Роналду психонув після повернення у Мадрид