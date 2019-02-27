toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роналду пройдет медобследование – форвард травмировал лодыжку

27 февраля 22:03 121 Читати українською
Роналду пройдет медобследование – форвард травмировал лодыжку
Криштиану Роналду / Фото Goal

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду нуждается в детальном осмотре врачей.

Медицинский штаб Ювентуса проведет обследование Криштиану Роналду, сообщает официальный сайт клуба.

Бензема: После ухода Роналду я играю первую скрипку

34-летний португалец получил травмку в матче 25-го тура Серии А против Болоньи (1:0). Звездный форвард испытывает дискомфорт в лодыжке, поэтому последнюю тренировку провел по индивидуальной программе.

Ближайший матч Ювентус проведет 3 марта в рамках чемпионата Италии на выезде против Наполи. Участие Криштиану в поединке остается под вопросом.

В текущем сезоне Серии А Роналду провел 25 матчей, в которых отметился 19-ю голами и 10-ю ассистами.

5 причин відродження Атлетіко, або Чому Кріштіану Роналду психонув після повернення у Мадрид

Италия26 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Ювентус: Воскресенье 03 марта 2019

Наполи
до матча
3
дн
:
21
час
:
6
мин
Ювентус
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Ювентус Ювентус Наполи - Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
36
мин
Валенсия
22:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук