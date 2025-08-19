Роналду проявил невиданную щедрость, ассистировав Феликсу – клуб Криштиану в меньшинстве переиграл Бензема, Мане удалили
Аль-Наср сыграл с Аль-Иттихадом (2:1) в полуфинале за Суперкубок Саудовской Аравии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Суперкубок Саудовской Аравии, полуфинал
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:1
Голы: Мане, 10, Феликс, 61 – Бергвейн, 16
Удаление: Мане, 25 (Аль-Наср)
Роналду официально переманил в Аль-Наср звезду Баварии
Аль-Иттихад пропустил гол уже на 10 минуте матча. Брозович выполнил прострел в штрафную, а Садьо точно пробил в касание. Команда Карима Бензема очень быстро восстановила равновесие. Диаби отдал шикарный пас пяткой на Бергвейна, которому лишь нужно было переправить мяч в сетку.
Аль-Наср не доиграл тайм в полном составе. Мане одновременно стал и антигероем. Садьйо слишком сильно придержал соперника, и судья показал красную. Впрочем, удаление не сломало команду Роналду. После перерыва Симакан сделал длинную передачу на Криштиану, а португалец отдал на Феликса, который уже забивал в пустые ворота. Стоит заметить, что Роналду мог завершить момент самостоятельно. Жоау мог оформлять и дубля, но судья увидел фол в атаке. Аль-Иттихад во втором тайме выглядел ужасно, позволяя сопернику слишком часто идти приближаться к своим воротам.
Напомним, Аль-Наср что сыграет с победителем пары Аль-Кадисия – Аль-Ахли в финалтном матче за Суперкубок Саудовской Аравии.