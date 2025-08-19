Аль-Наср сыграл с Аль-Иттихадом (2:1) в полуфинале за Суперкубок Саудовской Аравии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Суперкубок Саудовской Аравии, полуфинал

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:1

Голы: Мане, 10, Феликс, 61 – Бергвейн, 16

Удаление: Мане, 25 (Аль-Наср)

Аль-Иттихад пропустил гол уже на 10 минуте матча. Брозович выполнил прострел в штрафную, а Садьо точно пробил в касание. Команда Карима Бензема очень быстро восстановила равновесие. Диаби отдал шикарный пас пяткой на Бергвейна, которому лишь нужно было переправить мяч в сетку.

Аль-Наср не доиграл тайм в полном составе. Мане одновременно стал и антигероем. Садьйо слишком сильно придержал соперника, и судья показал красную. Впрочем, удаление не сломало команду Роналду. После перерыва Симакан сделал длинную передачу на Криштиану, а португалец отдал на Феликса, который уже забивал в пустые ворота. Стоит заметить, что Роналду мог завершить момент самостоятельно. Жоау мог оформлять и дубля, но судья увидел фол в атаке. Аль-Иттихад во втором тайме выглядел ужасно, позволяя сопернику слишком часто идти приближаться к своим воротам.

Напомним, Аль-Наср что сыграет с победителем пары Аль-Кадисия – Аль-Ахли в финалтном матче за Суперкубок Саудовской Аравии.

GOAL | Al Nassr 1-0 Al Ittihad | Sadio Mane



SADIO MANE OPENS THE SCORING FOR AL NASSR!pic.twitter.com/0NYy1KPPkr — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 19, 2025

GOAL | Al Nassr 1-1 Al Ittihad | Bergwijn



BERGWIJN HAS EQUALIZED FOR AL ITTIHAD!pic.twitter.com/xB83nbZLmp — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 19, 2025