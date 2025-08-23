Суперкубок, Саудовская Аравия, финал

Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:2 (по пен. 2:3)

Голы: Роналду, 41, Брозович, 83 – Кессие, 45+6, Ибаньес, 89

Аль-Наср и Аль-Ахли сошлись в матче за Суперкубок. Роналду открыл счет с пенальти. Это его 939 гол в карьере, а также 100-й за "желтых". Впрочем, Кессие еще до перерыва сравнял. Хотя Аль-Наср имел преимущество во владении и создал больше моментов, забить удалось второй гол лишь перед финальным свистком. Брозович классным ударом отправил мяч в сетку. И снова через несколько минут Аль-Ахли восстановил равновесие.

Судьба трофея решалась в серии пенальти, где Аль-Ахли победил Аль-Наср. Стоит заметить, что Криштиану Роналду не смог выиграть ни одного трофея в Саудовской Аравии.

