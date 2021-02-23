Очередные две неудачи звездного португальца произошли в матче против Кротоне (3:0). Роналду бил со штрафных на 26-й и 88 минутах – сначала вколотил в стенку, а затем выше ворот.

Дубль Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Кротоне – 3:0

Журналист SkyTG24 Джузеппе Пасторе провел подсчеты неудачных попыток нападающего. За время выступлений в Серии А Криштиану выполнил 64 удара со штрафных – 42 полетели в стенку, а 21 не в створ ворот. Единственный гол случился в июле прошлого года, когда Ювентус разгромил Торино со счетом 4:1.

Добавим, что общая результативность Роналду остается на высоком уровне. Форвард Ювентуса оформил дубль в ворота Кротоне и с 18 голами возглавил гонку бомбардиров Серии А.

Ювентус благодаря дублю Роналду уничтожил Кротоне и поднялся на третью строчку Серии А