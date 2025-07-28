Аль-Наср сделал очередной важный шаг в рамках "португализации" своей структуры.

Новым спортивным директором стал 37-летний Симао Коутиньо, информирует пресс-служба саудовского гранда. На этом посту он заменил Фернандо Йерро.

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Аль-Наср продолжает назначать на ключевые должности португальцев. Капитаном команды, конечно, остается Криштиану Роналду. Летом главным тренером пригласили Жорже Жезуша, а техническим директором – Жозе Семеду. Для Симао Коутиньо это будет первый опыт менеджерской работы в клубе, до этого он работал коммерческим директором в агентстве Proeleven.

Вскоре ожидается приход еще одного португальца. Аль-Наср согласовал с Челси переход форварда Жоау Феликса за 30 млн евро, которые с бонусами могут вырасти до 50 млн.

Simão Coutinho is the new Sports director at AlNassr.



Welcome aboard, Simão. pic.twitter.com/BOZTL4lLWJ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 27, 2025

Аль-Наср Роналду разгромил соперника в первом матче под руководством нового тренера