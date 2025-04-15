Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду собирается продлить контракт с саудовским клубом ещё на два года.

Как информирует Marca, последний год контракта Роналду является необязательным для выполнения. Как это будет выглядеть на практике, источник не разглашает. Срок действующего соглашения Криштиану с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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КР7 нашел в Эр-Рияде и в клубе все, что ему нужно для продвижения вперед в своей спортивной карьере. Двумя его ближайшими целями является выступление в составе сборной Португалии на ЧМ-2026 и достижение отметки в 1000 забитых мячей. На данный момент он забил 934 голов в карьере.

Роналду является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в этом сезоне – он забил 23 мяча. Ранее сообщалось, что португалец может стать владельцем Валенсии за счет капитала из Саудовской Аравии.

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