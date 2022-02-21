Нападающий Манчестер Юнайтед наконец-то избавился от квартиры в США, которую не мог продать больше двух лет.

Португалец выставил на продажу квартиру в Trump Tower еще в 2019 году, но избавился от нее только сейчас. Криштиану Роналду получил за квартиру площадью 233 квадратных метра чуть больше 7-ми миллионов долларов. Ущерб нападавшего составил более 10-ти млн евро, сообщает AS.

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Имя покупателя пока неизвестно. В 2015 году Криштиану приобрел объект недвижимости за 16 млн евро. Эксперты по недвижимости указали на две ошибки Роналду. Первая – португалец остановил свой выбор именно на Trump Tower, принадлежащей бывшему президенту США. Со временем Трамп стал ненавистной фигурой, с которой многие не хотели иметь никакой связи. Вторая – Криштиану купил жилье с видом на Центральный парк в период наибольшего роста цен.

Пандемия коронавируса окончательно обвалила рынок недвижимости – как следствие, Роналду в итоге понес серьезный финансовый ущерб.