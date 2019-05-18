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Роналду признан самым ценным игроком сезона в Серии А

18 мая 19:23 102 Читати українською
Роналду признан самым ценным игроком сезона в Серии А
Криштиану Роналду / Eurosport

Серия А определилась насчет лучших игроков чемпионата Италии.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду признан самым ценным игроком Серии А в сезоне-2018/19, сообщает Football Italia.

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Роналду стал MVP Серии А (22 гола и 11 голевых передач в 33 матчах), Ханданович был признан лучшим вратарем, Кулибали – лучшим защитником, Милинкович-Савич – лучшим полузащитником, а Квальярелла – лучшим нападающим (26 голов, лидер гонки бомбардиров). Дзаньоло стал лучшим молодым футболистом.

Награды по итогам сезона вручаются самой Лигой, а победители номинаций определялись на основе данных статистических агентств Opta Sport и Netco Sports. Учитывались выступления футболистов в чемпионате Италии, Кубке Италии и матчей за Суперкубок.

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