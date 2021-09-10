"Я здесь для того, чтобы проявить себя. Я не отдыхать приехал. Раньше у меня в этом клубе все было хорошо, мы выигрывали трофеи. Я много лет играл в этой футболке. Но теперь я здесь, чтобы снова побеждать.

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Я подготовлен, как и мои партнеры, я готов играть. Это хороший шанс для меня, болельщиков и клуба сделать шаг вперед. Я готов и думаю, что буду важным игроком в ближайшие 3-4 года", – цитирует Роналду официальный сайт МЮ.

Напомним, Криштиану уже выступал за "красных дьяволов" в 2003-2009 годах. Ближайший матч Манчестер Юнайтед проведет на Олд Траффорд 11 сентября против Ньюкасла. Ожидается, что именно в этом поединке португалец сможет дебютировать.

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