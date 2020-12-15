Форвард Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о своей страсти к другому виду спорта.

"Играть в футбол – это моя страсть, но я предпочитаю просмотр других видов спорта по телевизору. Я лучше буду смотреть UFC или бокс, чем футбол.

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Думаю, что занятия боксом полезны и для футбола. Вы заостряете свои рефлексы, учитесь правильно двигаться. Когда я был в Манчестер Юнайтед, то тренер часто боксировал со мной", – приводит слова Роналду Goal.

Добавим, что легендарный португалец часто бывал в компании именитых бойцов. Например, звезды UFC Конора Макгрегора или чемпиона IBF, WBA, WBO, IBO Энтони Джошуа.

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