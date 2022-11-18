Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду рассказал, за кого будет болеть, если его команде не удастся триумфовать в чемпионате Англии.

"Прежде всего, я за Манчестер Юнайтед, но если нам не удастся, то Арсенал – это тот клуб, игра которого мне нравится.

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Мне нравится команда, нравится тренер Микель Артета. У них хороший коллектив. Если МЮ не выиграет АПЛ, то я буду рад, если это сделает Арсенал", – цитирует Роналду Manchester Evening News со ссылкой на интервью Пирсу Моргану.

На перерыв в чемпионате лидером пошла именно команда Александра Зинченко, имея в активе 37 баллов. "Красные дьяволы" расположились четвертыми с 26 пунктами.