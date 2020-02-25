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Роналду пришлось бы заплатить большую сумму в случае отказа переходить в Реал – признание экс-президента мадридцев

08:21 118 Читати українською
Роналду пришлось бы заплатить большую сумму в случае отказа переходить в Реал – признание экс-президента мадридцев
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Бывший президент Реала Рамон Кальдерон раскрыл детали трансфера Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед.

"Он продлил свой контракт с Манчестер Юнайтед в 2008 году, но сделал это с обязательством приехать в Реал через год. Мы даже подписали обязательство со штрафом в 30 млн евро для обеих сторон.

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Это означало, что, если бы мы не выполнили контракт, нам пришлось бы заплатить Роналду 30 млн и наоборот – он должен был бы заплатить нам, если бы отказался от перехода", – цитирует Кальдерона The Athletic.

Напомним, Роналду перешел в Реал в 2009 году за 94 миллиона евро. Португалец провел за "сливочных" 438 матчей, в каких забил 450 мячей и отдал 151 голевую передачу. После девяти сезонов в мадридском клубе Роналду перешел в туринский Ювентус.

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