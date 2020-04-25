Роналду принял решение относительно будущего в Ювентусе

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду не намерен покидать свой клуб.

По информации издания Tuttosport, Роналду пообещал руководству туринского клуба остаться в команде еще на два года.

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Также отмечается, что интерес к 35-летнему португальцу проявлял французский ПСЖ, но форвард всерьез не рассматривал этот вариант и планирует отработать до конца свой контракт с Ювентусом, который рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Криштиану присоединился к "старой синьоре" летом 2018 года. В текущем сезоне Роналду провел 32 матча за Ювентус, в которых забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи.

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