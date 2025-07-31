Контрольный матч

Аль-Наср – Тулуза – 2:1

Голы: Роналду, 33, Марран, 76 – Гбохо, 25

Четырьмя днями ранее РБ Лейпциг унизил Тулузу, разбив ее со счетом 0:7. В следующем матче "лилии" проявили более боевой настрой, хотя это не спасло их от поражения.

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На небольшой Унтерсберг-Арене в Гредидзе под взглядом 4 тысяч болельщиков, Аль-Наср победил представителя французской Лиги 1 со счетом 2:1. Криштиану Роналду забил свой гол на 33-й минуте. Как отмечает L'Equipe, в этом эпизоде, вероятно, был офсайд – но VAR на стадионе отсутствовал, и главный арбитр предпочел засчитать гол на радость болельщикам.

Криштиану был заменен в перерыве.