Роналду принес Аль-Насру скандальную победу в контрольном матче – соперник дал бой после поражения 0:7
Аль-Наср одолел Тулузу со счетом 2:1 в товарищеском матче. Читайте подробности на "Футбол 24".
Контрольный матч
Аль-Наср – Тулуза – 2:1
Голы: Роналду, 33, Марран, 76 – Гбохо, 25
Четырьмя днями ранее РБ Лейпциг унизил Тулузу, разбив ее со счетом 0:7. В следующем матче "лилии" проявили более боевой настрой, хотя это не спасло их от поражения.
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На небольшой Унтерсберг-Арене в Гредидзе под взглядом 4 тысяч болельщиков, Аль-Наср победил представителя французской Лиги 1 со счетом 2:1. Криштиану Роналду забил свой гол на 33-й минуте. Как отмечает L'Equipe, в этом эпизоде, вероятно, был офсайд – но VAR на стадионе отсутствовал, и главный арбитр предпочел засчитать гол на радость болельщикам.
Криштиану был заменен в перерыве.