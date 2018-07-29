Роналду прилетел в Италию и завтра проведет первую тренировку в Ювентусе

Звездный новичок Ювентуса Криштиану Роналду прилетел в Турин и вскоре начнет подготовку к новому сезону.

У Криштиану Роналду закончилась отпуск после ЧМ-2018 и уже вскоре португалец начнет подготовку к новому сезону в Серии А.

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К слову, Ювентус сейчас находится в США, где принимает участие в Международном кубке чемпионов, однако, Роналду не полетел вместе с командой в Америку.

Уже завтра 33-летний футболист проведет первую тренировку в качестве игрока "бьянконери".

Напомним, Криштиану Роналду перешел из Реала в Ювентус во время этого трансферного окна.

Переход португальца обошелся Юве около 105 млн евро. Криштиану подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

C. Ronaldo arriving at Turin's Caselle airport and will begin training on Monday

pic.twitter.com/dwG2oIYN4M — FancyDiMaria (@FancyDiMaria) 29 июля 2018 г.

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