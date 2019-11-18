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Роналду пригласил игроков Ювентуса на ужин, чтобы извиниться за свое поведение

12:39 183 Читати українською
Роналду пригласил игроков Ювентуса на ужин, чтобы извиниться за свое поведение
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду чувствует угрызения совести за свое поведение – игрок решил загладить вину перед одноклубниками вкусными блюдами во время совместного ужина.

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77’ Пауло Дибала

Португальский нападающий итальянского Ювентуса Криштиану Роналду решил реабилитироваться перед партнерами по команде за свое поведение в матче с Миланом. Напомним, в домашней игре 12-го тура Роналду был заменен на 55-й минуте.

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Это настолько разозлило португальского форварда, что он, не пожав руку наставнику Ювентуса Маурицио Сарри, сразу же пошел в раздевалку и, не дождавшись окончания матча, покинул стадион за несколько минут до финального свистка.

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Поэтому футболист, чтобы лично извиниться за свой поступок, пригласил всю команду на ужин, который должен состояться перед матчем 13-го тура Серии А против команды Малиновского – Аталанты, сообщает издание La Repubblica.

К слову, в текущем сезоне в Серии А Роналду забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за Ювентус. Еще по разу (гол + пас) Криштиану отличился в четырех матчах Лиги чемпионов.

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Италия Ювентус - Милан Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Милан Милан
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