"Летом 2019 года Криштиану лично позвал меня в Ювентус. Он сказал, что клуб также меня хочет подписать. Но трансфер не состоялся. Барселона захотела 50 млн евро, а это было слишком много.

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Роналду – один из лучших игроков всех времен. Мне очень нравится наблюдать за его игрой и тем, что он делает в Ювентусе", – цитирует Ракитича football-italia.

Напомним, в 2020-м Барселона отпустила Ивана в Севилью за скромные 1,5 млн евро.

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