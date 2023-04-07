Аль-Наср хочет сверкать не поле не только одним именем Криштиану Роналду.

Саудовский гранд официально объявил о продлении контракта с нападающим Андерсоном Талиской. Новое соглашение бразильца рассчитано до 2026 года вместо 2024-го.

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У Талиски был опыт выступлений в Европе (Бенфика, Бешикташ), а затем он сделал выбор в пользу восточных заработков. Нападающий отыграл несколько сезонов за китайский Гуанчжоу Эвергранд, из которого за 8 млн евро перебрался в Аль-Наср летом 2021-го.

В нынешнем чемпионате Саудовской Аравии 29-летний Талиска настрелял 16 голов за 16 матчей – лучший показатель команды и всей лиги (у Одиона Игало из Аль-Хиляля столько же). Криштиану Роналду (11 голов) даже позволяет партнеру бить пенальти для улучшения шансов в бомбардирской гонке.

Talisca is staying

He signed a new contract until 2026



More of TALISCA ? pic.twitter.com/oAp0IvTgyQ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 6, 2023

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