Роналду придется делить славу с другой звездой Аль-Насра – клуб сохранил игрока, забравшего пенальти у Криша
Аль-Наср хочет сверкать не поле не только одним именем Криштиану Роналду.
Саудовский гранд официально объявил о продлении контракта с нападающим Андерсоном Талиской. Новое соглашение бразильца рассчитано до 2026 года вместо 2024-го.
Моуринью зовут тренировать Роналду или обидчика Аргентины на ЧМ – "Особенный" может стать самым богатым наставником мира
У Талиски был опыт выступлений в Европе (Бенфика, Бешикташ), а затем он сделал выбор в пользу восточных заработков. Нападающий отыграл несколько сезонов за китайский Гуанчжоу Эвергранд, из которого за 8 млн евро перебрался в Аль-Наср летом 2021-го.
В нынешнем чемпионате Саудовской Аравии 29-летний Талиска настрелял 16 голов за 16 матчей – лучший показатель команды и всей лиги (у Одиона Игало из Аль-Хиляля столько же). Криштиану Роналду (11 голов) даже позволяет партнеру бить пенальти для улучшения шансов в бомбардирской гонке.
Роналду дублем помог Аль-Насру разбить аутсайдера – клуб Криштиану продолжает гонку за чемпионство