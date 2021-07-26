36-летний португалец прибыл в спортивный центр Юве под названием "Старая синьора" для старта подготовки к новой кампании.

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Как сообщает TuttoMercatoWeb, Роналду, в частности, ожидает встреча с Массимилиано Аллегри, агентом и руководством клуба, на которой будут обсуждать будущее Криштиану. Сейчас у него остался лишь один год контракта с Ювентусом.

К слову, Криштиану Роналду с опозданием вернулся в Турин, ведь имел больше отпуск после выступлений на Евро-2020, на котором стал лучшим бомбардиром.

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