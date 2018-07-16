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Роналду прибыл в Ювентус для прохождения медосмотра

12:16 0 Читати українською
Роналду прибыл в Ювентус для прохождения медосмотра
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Бывший форвард Реала Криштиану Роналду прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование в Ювентусе.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл в расположение Ювентуса и встретился с болельщиками "старой сеньоры", сообщает официальный твиттер туринцев. 33-летний футболист сегодня пройдет медобследование в своей новой команде.

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Напомним, переход Роналду в Ювентус обошелся туринцам в100 миллионов евро, которые клуб должен выплатить Реалу течение следующих двух лет, зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.

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