Роналду прибыл в Ювентус для прохождения медосмотра

Бывший форвард Реала Криштиану Роналду прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование в Ювентусе.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл в расположение Ювентуса и встретился с болельщиками "старой сеньоры", сообщает официальный твиттер туринцев. 33-летний футболист сегодня пройдет медобследование в своей новой команде.

Трансфер Роналду: проиграли все – Реал, Ювентус и сам игрок

Напомним, переход Роналду в Ювентус обошелся туринцам в100 миллионов евро, которые клуб должен выплатить Реалу течение следующих двух лет, зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.