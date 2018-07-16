Роналду прибыл в Ювентус для прохождения медосмотра

ЧМ 2018 — 13:23 4
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Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизму
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Главные новости футбола 15 июля: Франция победила Хорватию и стала чемпионом мира, Сампаоли покинул сборную АргентиныМир — 07:00 128
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ЧМ-2018: символическая сборная турнира по версии Whoscored – в составе ни одного французаЧМ 2018 — 15 июль 1304
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Франция – Хорватия: лучшие мгновения награждения победителей ЧМ-2018ЧМ 2018 — 15 июль 906
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Сампаоли официально покинул сборную АргентиныМир — 15 июль 280
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