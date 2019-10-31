Роналду прибыл на базу Ювентуса в оригинальном костюме на Хэллоуин

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду продемонстрировал свой костюм на Хэллоуин.

Криштиану Роналду решил приобщиться к празднованию Хэллоуина прямо на тренировочной базе Ювентуса и выложил позитивное видео в Instagram.

Роналду отметился позорной симуляцией – дайвер года

Костюм Роналду довольно оригинальный – он выглядит так, будто один клоун сидит на плечах другого. Португалец проходит по коридорам под знаменитую песню Майкла Джексона – Thriller.

Напомним, именно Роналду принес победу Ювентусу во вчерашнем матче 11-го тура Серии А, реализовав пенальти на последних минутах игры с Дженоа (2:1).

Ювентус вырвал победу у Дженоа, Рома разгромила Удинезе, Шахов отдал первый ассист: 10-й тур Серии А, среда