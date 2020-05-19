Роналду прибыл на базу Ювентуса – португалец впервые будет тренироваться с командой после карантина

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду готовится к возобновлению тренировок с клубом после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса.

Португалец, как и все футболисты, был вынужден работать индивидуально в домашних условиях. После остановки чемпионата Италии Роналду улетел на Мадейру в середине марта, а 4 мая вернулся в Турин.

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19 мая закончился карантин Криштиану. После прохождения медицинского обследования португалец сможет приступить к тренировкам с командой. Форвард уже побывал на тренировочной базе "Старой синьоры".

Накануне стало известно, что в Италии продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 14 июня. 4 мая на Апеннинах позволили индивидуальные тренировки, а с 18 числа игроки имеют возможность заниматься в составе групп.

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