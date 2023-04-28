Роналду прервал "сухую" серию, испугал соперника и привел Аль-Наср к разгромной победе
Удачный матч Криштиану Роналду помог Аль-Насру вернуться на путь победы.
Чемпионат Саудовской Аравии, 24 тур
Аль-Наср – Аль-Раэд – 4:0
Голы: Роналду, 4, Гариб, 55, Маран, 90, Аль-Сулайхем, 90+5
Аль-Наср вылетел из Кубка, набрал всего очко в предыдущих двух турах чемпионата и дал Аль-Иттихаду уйти в серьезный отрыв. Кризис результатов совпал с "сухой" серией Роналду, который не мог забить 3 поединка подряд.
"Желто-синие" имели отличную возможность исправить ситуацию, ведь в гости приехал Аль-Раед из нижней части таблицы. Уже на 4-й минуте ожидания подтвердились. Роналду в высоком прыжке головой замкнул подачу правого защитника Аль-Ганама.
Для суперзвезды это был 12 гол в 12 матчах чемпионата. Вскоре Роналду показал фирменную бисиклету – в ворота не попал, но изрядно напугал соперника.
Аль-Наср закрепил преимущество, забив на старте второго тайма. Роналду снова оказался королем воздуха, сбросил мяч Яхья, а тот переправил Гарибу – 2:0.
Под занавес встречи Аль-Наср добил соперника 2 голами (отдельно следует отметить роскошный удар Аль-Сулайхема). Отставание от Аль-Иттихада сократилось до 3 очков, хотя лидер таблицы еще сыграет свой матч 24 тура позже.
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