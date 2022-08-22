Португалец во время разминки перед матчем 3-го тура АПЛ против Ливерпуля подошел поздороваться с бывшими одноклубниками, работающими на телевидении. Роналду обнялся с Гарри Невиллом и Роем Кином, а вот мерсисайдца Джейми Каррагера проигнорировал. Сказать несколько слов для зрителей тоже отказался.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: стартовые составы и онлайн-трансляция центрального матча АПЛ

К слову, Эрик Тэн Хаг решил не выпускать Криштиану на этот матч в стартовом составе. Манчестер Юнайтед попытается не повторить позор прошлого сезона, в котором проиграл Ливерпулю оба матча в рамках АПЛ с общим счетом 0:9.