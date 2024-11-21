Фенербахче хотел бы подписать Роналду уже в январе, информирует Fotomac. Согласно источнику, Моуринью связался с Криштиану и сделал ему такое предложение. "Ты счастлив в Аль-Насре? Говорят, ты хочешь покинуть клуб. Если это правда, то скажи, не хотел бы ты присоединиться к Фенербахче?", – спросил тренер у форварда.

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Менеджеры Фенербахче Акун Илиджалы и Марио Бранко также связались с Аль-Насром и КР7. Контракт португальца с Аль-Насром рассчитан до конца этого сезона, поэтому саудовский клуб может быть заинтересован в продаже Роналду.

Напомним, что Фенербахче регулярно играет контрольные матчи с российскими клубами. Так, 15 ноября "канарейки" обыграли Зенит со счётом 2:1.

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