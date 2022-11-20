Криштиану Роналду не оставляет мечты о возвращении на Сантьяго Бернабеу.

Нападающий Манчестер Юнайтед предложил Реалу подписать его хотя бы до конца сезона, утверждает Sport.es.

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У Роналду есть действующий контракт с "дьяволами", однако скандальное интервью должно окончательно положить конец этому сотрудничеству. Возвращение в Реал было бы мечтой для 37-летнего португальца, еще желающего поиграть в Лиге чемпионов. Правда, босс мадридцев Флорентино Перес не желал подписывать экс-звезду во время летнего окна.

Изменить ситуацию могут постоянные травмы Бензема. Обладатель "Золотого мяча" регулярно выпадает из состава, поэтому Реал все же может задуматься о короткой "аренде" Роналду для конкуренции в ЛЧ и чемпионате Испании.

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