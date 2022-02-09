Нападающий МЮ Криштиану Роналду не любит задерживаться на поле после неудачных выступлений.

В матче против Бернли (1:1) 37-летний форвард в очередной раз показал свою привычку "прощаться по-английски".

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Роналду скрылся в подтрибунном помещении сразу после финального свистка. Звезда Манчестер Юнайтед регулярно делает это в течение сезона, когда ему не удается забить, а команда не выигрывает. За это ему постоянно достается от экспертов. Мол, Роналду демонстрирует неуважение к соперникам и собственным фанатам, приехавшим поддержать "красных дьяволов".

Напомним, португалец не может забить в 5 матчах подряд, а МЮ выпал из зоны Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед не смог победить Бёрнли, потеряв место в зоне Лиги чемпионов