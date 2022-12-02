Пиренейцы уже гарантировали себе путевку в 1/8 финала ЧМ-2022, обыграв Гану и Уругвай. В то же время, Португалия может стать одной из двух сборных, которые завершат групповой этап с максимальными показателями. Для этого ей (как и Бразилии) нужна еще одна победа.

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"Выход в плей-офф гарантирован, но мы также хотим занять первое место. Для этой команды и наших целей нет никаких ограничений. Сделаем больше! Вперед Португалия!" – написал Роналду в своем Instagram.

Напомним, последний матч в группе H Португалия проведет против Южной Кореи. Игра состоится сегодня, старт в 17:00. Чтобы занять первое место в своем квартете подопечным Фернанду Сантуша хватит даже ничьей.

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