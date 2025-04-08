Криштиану Роналду решил усилить свою охрану после последних событий. Чрезмерное обнародование его частной жизни в сочетании с угрозами, которые получают члены его семьи вызвали беспокойство португальца. Игрок Аль-Насра решил сменить охранников и новым руководителем службы безопасности Роналду стал Клаудио Мигель Ваз, сообщает Marca.

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Ваз является опытным и признанным лицом в сфере частной безопасности. Новый одиозный охранник Роналду имеет военную подготовку, специализировался на работе в проблемных районах и известен благодаря работе с Рафаэлем Леау и Желсоном Мартиншем.

Однако окружение Криштиану считает нового охранника слишком агрессивным, что вредит имиджу Роналду. Во время поездки жены португальца Джорджины Родригес в Париж руководитель охраны светил фонариком в камеры фотографов и всячески мешал журналистам выполнять свою работу. Эти кадры уже стали вирусными.

Добавим, что Роналду может покинуть Саудовскую Аравию уже этим летом в статусе свободного агента. За Аль-Наср он выступает с 2023 года.

Роналду дублем принес победу Аль-Насру в дерби – Криштиану забил 931 гол в карьере и поднял команду в топ-3