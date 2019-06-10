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Роналду после победы в Лиге наций: Сборная Португалии будет существовать и далее – со мной или без

10:57 51 Читати українською
Роналду после победы в Лиге наций: Сборная Португалии будет существовать и далее – со мной или без
Криштиану Роналду и Бернарду Силва / Reuters

Капитан сборной Португалии не сдерживал эмоций после триумфа в европейском турнире.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

Главная звезда "команды избранных" прокомментировал успешное завершение Лиги наций.

"Много счастья! Все идеально, я очень рад. Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа – это большая честь для меня.

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Я счастлив, что мы победили здесь. Народ Португалии заслуживает этого. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах – и против Швейцарии, и сегодня.

Этот трофей для всех них. Он принадлежит не сборной, а всей Португалии. Сборная будет существовать и далее – с Криштиану или без. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше.

Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной. Как я уже сказал, у этой сборной есть потенциал, чтобы расти дальше и завоевывать новые трофеи",– цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.

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Португалия – Нидерланды: урок контратак для "оранье", феерия Бернарду Силвы и Бруну Фернандеша, Роналду штампует трофеи
05:00
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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Лига наций Португалия - Нидерланды
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