Роналду после финала Лиги наций разговаривал с Де Лигтом о переходе в Ювентус

После окончания матча капитан сборной Португалии перекинулся парой слов с молодым защитником.

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт после окончания финала Лиги наций с Португалией подтвердил, что лидер соперников Криштиану Роналду спрашивал, перейдет ли он в туринский клуб.

"Да, это действительно произошло. Сначала я его не понял. Я был немного шокирован, потому рассмеялся. Но я ничего ему не сказал. Сразу после матча не до этого. Ты разочарован поражением, и это единственное, о чем думаешь.

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Трансферное окно скоро откроется, но сначала нужно хорошо отдохнуть. Что будет то будет. Посмотрим", – цитирует Де Лигта NOS.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на защитника являются Барселона и ПСЖ.

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