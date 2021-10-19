В Манчестер Юнайтед могут состояться сенсационные изменения на тренерском мостике.

Представители Манчестер Юнайтед уже контактировали с Зинедином Зиданом о возможности возглавить "красных дьяволов", сообщает El Chiringuito.

"Я скажу тебе, когда буду не готов выйти на поле", – Роналду и Сульшер выясняли отношения после осечки МЮ

Кандидатуру француза предложил звезда МЮ Криштиану Роналду, который работал со специалистом в Реале. Действующий наставник Юнайтед Сульшер пока в неопределенной позиции, через последние результаты своих подопечных. Напомним, Зидан находится без работы после ухода из Реала в мае.

С другой стороны известный журналист Фабрицио Романо заверил, что боссы МЮ пока доверяют Сульшеру и не ищут нового тренера.

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