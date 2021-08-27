"Сегодня я покидаю замечательный клуб, лучший в Италии и, безусловно, один из величайших во всей Европе. Я отдал свое сердце и душу за Ювентус, и я всегда буду любить Турин до последних своих дней. Тифози всегда уважали меня, и я пытался благодарить за это, соревнуясь за них в каждой игре, каждый сезон, в каждом турнире.

Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Роналду

В конце концов, мы все можем оглянуться назад и понять, что мы достигли великих вещей, не все то, чего хотели, но тем не менее, мы вместе написали довольно красивую историю.

Я всегда буду одним из вас. Теперь вы часть моей истории, а я чувствую, что я часть вашей. Италия, Ювентус, Турин, тифози, вы всегда будете в моем сердце", – написал Роналду в Instargram.

Напомним, у Криштиану еще оставался один год контракта с Юве, но 36-летний португалец решил вернуться в Манчестер Юнайтед.

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