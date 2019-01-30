Роналду попал мячом в лицо фанатке и едва не поужинал с незнакомкой

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду встретился с болельщицей, которой попал в лицо мячом перед поединком 20-го тура Серии А против Кьево (3:0).

Всю мощь ударов португальской звезды более недели назад почувствовала фанатка "зебр" Елена Ди Мартино.

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В ходе предматчевой разминки поединка с Кьево Роналду неточно пробил, а мяч "нашел" Елену на трибуне за воротами. Как следствие, серьезная травма носа и сломанные очки. Работникам Ювентус Стэдиум даже пришлось оказать ей первую медицинскую помощь.

Однако, болельщица решила из досадного инцидента выжать максимум. "Не каждый день получаешь в лицо мячом, по которому ударил Криштиану Роналду. Благодарна своим друзьям с фанатской трибуны за поддержку. Но, все же, я жду приглашения на ужин", – написала Елена в своем Facebook.

Чуть позже такое же мнение она высказала и в комментарии Corriere della Sera. В конце концов, Роналду не выдержал и... пригласил Ди Мартино на тренировочную базу Юве. Там он тепло пообщался с ней, сделал фото и оставил автограф на футболке.