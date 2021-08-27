Для Криштиану Роналду пытаются сделать благоприятные условия в лагере Манчестер Юнайтед.

По возвращении в Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду получит футболку с 7-м номером, сообщает Metro со ссылкой на слова легенды манкунианцев Рио Фердинанда.

Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении Роналду

Нападающий "красных дьяволов" Эдинсон Кавани, который является действующим обладателем "семерки", согласился отдать свой номер звездному новичку Юнайтед. Напомним, Криштиану защищал цвета МЮ с цифрой 7 на спине во время своей первой каденции в Манчестере (2003-2009 годы).

В прошлом сезоне АПЛ Кавани провел 26 матчей, в которых отметился 10-ю голами и тремя ассистами.

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